FUTBOL - MUNDIAL - SELECCIÓN ARGENTINA - SUB17

Tras clasificarse primero en su Zona, la Selección Argentina Sub17 conocerá hoy su rival en 16avos. de Final del Mundial

La Selección Argentina Sub 17 terminó primera en el Grupo D del Mundial de la categoría que se disputa en Qatar y hoy conocerá quién será su rival en los 16avos de final.

Los dirigidos por Diego Placente, que tuvieron una gran actuación en la fase de grupos, donde derrotaron a Bélgica (3-2), Túnez (1-0) y Fiji (7-0) y tienen prácticamente asegurado terminar como el mejor primero de la competición.

 

A la espera del rival

Al culminar en el primer puesto en su Zona, la Selección Argentina Sub17 podrá prepararse de la mejor manera para los los 16avos de final, ya que serían emparejados con el octavo mejor tercero, por lo que hay muchas chances de que su oponente en la próxima instancia sea un equipo relativamente débil.

De todas las selecciones que ya terminaron su participación en la fase de grupos, hay algunas como Costa Rica, Marruecos, Corea del Norte, Egipto, Indonesia y Qatar que no tienen chances de enfrentarse con la Argentina por su posición en la tabla de terceros. Otro rival que también se descarta es Arabia Saudita o Mali, ya que se enfrentarán entre ellos y terminarán muy probablemente como uno de los mejores terceros.

De esta manera, las selecciones que más chances tendrían de enfrentarse con la Argentina en los 16avos de final son República Checa, Paraguay y México, aunque todo dependerá de lo que ocurra en los partidos de este martes, que marcará el cierre de la fase de grupos.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

«Reforma laboral, entre justicia y vulnerabilidad digital»

«Reforma laboral, entre justicia y vulnerabilidad digital»

TERMÓMETROS

Etiquetas: Patricia Bullrich, victoria villarruel

Cumbre en la Cámara Alta
Etiquetas: IMAGEN POSITIVA, Javier Milei

Repunte en la imagen de Milei
Etiquetas: diego santilli, MANUEL ADORNI, Manuel Orrego, Martín Llaryora, presupuesto 2026

Arrimando el bochín

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: economia, Luis Caputo, uia

Caputo habló de «una recuperación fenomenal» de la economías tras las elecciones
Etiquetas: impuestos, industria, uia

Industriales reclaman la devolución de saldos tributarios y extensión del RIGI
Etiquetas: CODEMU, Violencia digital

Un grupo de Telegram vendía fotos íntimas de mujeres en Patagonia