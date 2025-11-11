Tras clasificarse primero en su Zona, la Selección Argentina Sub17 conocerá hoy su rival en 16avos. de Final del Mundial

La Selección Argentina Sub 17 terminó primera en el Grupo D del Mundial de la categoría que se disputa en Qatar y hoy conocerá quién será su rival en los 16avos de final.

Los dirigidos por Diego Placente, que tuvieron una gran actuación en la fase de grupos, donde derrotaron a Bélgica (3-2), Túnez (1-0) y Fiji (7-0) y tienen prácticamente asegurado terminar como el mejor primero de la competición.

A la espera del rival

Al culminar en el primer puesto en su Zona, la Selección Argentina Sub17 podrá prepararse de la mejor manera para los los 16avos de final, ya que serían emparejados con el octavo mejor tercero, por lo que hay muchas chances de que su oponente en la próxima instancia sea un equipo relativamente débil.

De todas las selecciones que ya terminaron su participación en la fase de grupos, hay algunas como Costa Rica, Marruecos, Corea del Norte, Egipto, Indonesia y Qatar que no tienen chances de enfrentarse con la Argentina por su posición en la tabla de terceros. Otro rival que también se descarta es Arabia Saudita o Mali, ya que se enfrentarán entre ellos y terminarán muy probablemente como uno de los mejores terceros.

De esta manera, las selecciones que más chances tendrían de enfrentarse con la Argentina en los 16avos de final son República Checa, Paraguay y México, aunque todo dependerá de lo que ocurra en los partidos de este martes, que marcará el cierre de la fase de grupos.