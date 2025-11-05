IGNACIO "NACHO" TORRES - LEGISLADORES NACIONALES - PRESUPUESTO 2026

Torres dialogó con legisladores nacionales por Chubut


El gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, mantuvo una reunión por videoconferencia con senadores y diputados nacionales, para analizar aspectos vinculados al Presupuesto Nacional 2026.
Los legisladores presentes fueron los los senadores Carlos Linares, Edith Terenzi y Andrea Cristina; los diputados Ana Clara Romero, Eugenia Alianiello, Jorge Ávila, José Glinski y el electo Juan Pablo Luque. No participaron del convite, César Treffinger y la electa, Maira Frías.
Según trascendió, uno de los temas abordados fue el respaldo soberano para las provincias frente a sus deudas internacionales, y el reclamo de la deuda que tiene Nación con Chubut por la caja previsional, entre otros, reveló el periodista Rodrigo Mansilla.

