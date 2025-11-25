Todo listo para la Feria de Productores y Artesanos en 28 de Julio



La Municipalidad de 28 de Julio realizará el domingo 7 de diciembre la última edición del año de la tradicional Feria de Productores y Artesanos, un espacio que se consolidó como punto de encuentro para la cultura, la gastronomía y el trabajo local.

Será una jornada abierta a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita, pensada para disfrutar en familia y recibir a vecinos de todo el Valle y de la provincia del Chubut. La actividad se llevará adelante en el Predio Ferial, desde las 11 horas, con una propuesta que reúne sabores regionales, artesanías, música en vivo y presentaciones de talleres municipales.

Por la tarde, se realizará la apertura del escenario con la presentación del Taller Municipal de Inglés, seguida por el Taller Municipal de Folklore, que realizará la entrega de certificados a sus participantes. Más adelante subirán al escenario el grupo Bagual, la Escuela de Música de la localidad y, para el cierre, la banda Temonazo, que aportará energía festiva para despedir el último encuentro ferial del año.

La directora de Turismo, Emilia Arriagada, destacó el crecimiento sostenido de esta iniciativa: «Cada feria demuestra lo que somos en 28 de Julio. Siempre recibimos visitantes de Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Dolavon y Gaiman, y eso nos llena de orgullo. Esta última edición del año será una verdadera fiesta para despedir un ciclo de mucho trabajo y participación».

Arriagada remarcó además el impacto positivo del evento: «La feria crece porque es un espacio donde productores, artesanos y artistas pueden mostrar lo que hacen. Es gestión que se traduce en movimiento económico, turismo y vida cultural para nuestro querido pueblo».

Desde la Municipalidad invitaron a todos los vecinos del Valle y de la provincia a participar de esta última feria del 2025, una jornada pensada para disfrutar en familia, compartir tradiciones y celebrar el trabajo de los emprendedores locales.