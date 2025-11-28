Tenistas chubutenses y una nueva cita en el Regional de Menores

Durante el pasado fin de semana, se disputó en la ciudad de Neuquén, el 6° Torneo Nacional de Menores del 2025 y último del calendario anual en los clubes Tenis Club Neuquén y Asociación Española.

Del certamen, nuevamente fue parte la delegación de la ASOTENECH, siendo representada en dievrsas categorías y cumpliendo con una destacada actuación.

Los Menores de Chubut culminaron el calendario anual en Neuquén

En las Sub 12 damas, jugó Gianna Sabatini y en los sub 12 varones compitieron Lucio Vulcano y Emilio Nogueira, mientras que en Sub 14 damas Agustina Viglione y en los Sub 16 Varones Lorenzo March,Tomas Atucha y Joaquin Vulcano.

En cuanto a resultados, Lucio Vulcano fue semifinalista del single, donde fue superado por Mateo Pallero (BA) 6/4 7/5 numero 1 del ranking, además Lucio Vulcano junto con Gianluca Salomone (MdP) llegaron a la semis del doble donde fueron vencidos 6/4 6/3 por Mateo Pallero/Agustin Berlocq (BA).

En las sub 14 damas ,Agustina Viglione hizo dupla con Emma Furtado(BA) y llegaron a semis de dobles, cayendo frente a Danna Rey(BA) /Delfina Marshall(SF) clasificadas 1ras del cuadro.

Por parte de sub 12 Varones, Emilio Nogueira llegó hasta 4tos de final en single y 1ra ronda del doble y Gianna Sabatini en las sub 12 damas 1ra ronda; en tanto que en Sub 16 varones, Lorenzo March llegó hasta los 4tos de final del doble y 8vos del single. Por su parte, Tomás Atucha y Joaquin Vulcano, llegaron hasta 8vos de final del single y 1ra ronda del doble.