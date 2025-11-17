ALERTA METEOROLÓGICA - PUERTO MADRYN - SUSPENSIÓN DE CLASES - TRELEW

Suspenden las clases del turno tarde en Puerto Madryn, Trelew y el Valle

El Ministerio de Educación, comunica para las regiones II (cuyas cabeceras incluyen Puerto Madryn y Puerto Pirámides) y IV (Trelew, Rawson, Gaiman, Dolavon y Meseta) que, ante la profundización de las condiciones climáticas de riesgo anunciadas por el Servicio Meteorológico Nacional, se adoptarán medidas especiales para el funcionamiento escolar durante el turno tarde de este lunes 17 de noviembre.

El incremento previsto en la intensidad del viento durante la tarde obliga a readecuar el funcionamiento escolar. Por ello, las actividades presenciales del turno tarde, vespertino y noche, de todos los Niveles y Modalidades, en las regiones II y IV no se desarrollarán en el día de la fecha.

El Ministerio de Educación recuerda que estas definiciones se toman a partir de criterios técnicos y preventivos, priorizando la integridad de estudiantes, docentes y personal escolar.

Recomendaciones y vías oficiales de información

Las autoridades provinciales aconsejan extremar precauciones, asegurar objetos y estructuras, y evitar la circulación durante los momentos de mayor intensidad del viento. Para emergencias, se encuentran disponibles las líneas 100 (Bomberos), 101 (Policía), 103 (Defensa Civil) y el 0800-666-2447 de Protección Ciudadana.

El Ministerio de Educación continuará monitoreando la evolución del fenómeno junto al Ministerio de Seguridad y Justicia y comunicará cualquier novedad mediante los canales institucionales oficiales.

