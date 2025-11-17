Sucursales de Banco del Chubut cerradas por alerta meteorológica



El Banco del Chubut informó que debido al alerta meteorológica establecida para la zona sur de Chubut, las sucursales Comodoro Rivadavia, Pueyrredón, Mosconi, Barrio Industrial y Rada Tilly permanecerán cerradas durante este lunes 17 de noviembre.

La medida se dispuso a raíz del pronóstico de fuertes vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas muy intensas que podrán superar los 120 km/h.

Cabe recordar que en la medida que los servicios de luz e internet estén funcionando, se encuentran vigentes los canales electrónicos habituales para realizar distintas operaciones.