Se jugó la «Copa Abierta de Vóley 2025» en Trelew

La ciudad de Trelew fue escenario durante este último fin de semana, de una nueva edición de la Copa Abierta de Voley 2025, con gran participación de equipos en rama femenina y masculina.

Al cierre de tres dias a puro vóley, se coronaron ganadoras la Selección de Chubut que se prepara para los Juegos Binacionales de la Araucanía, mientras que entre caballeros celebró el equipo de CEF.

Una Copa que para para la Araucanía

Durante viernes, sábado y domingo, se llevó a cabo la «Copa Abierta de Vóley 2025» en Trelew, en instalaciones de los gimnasios de la Escuela 7721 y 759 Bellas Artes.

El torneo sirvió como preparación para los seleccionados chubutenses que están en la recta final de cara a los Juegos de la Araucanía que se desarrollarán del 6 al 12 de diciembre en la provincia de La Pampa.

En la rama femenina participaron los siguientes equipos: Selección de Chubut, Escuela Madrynense, Club Social Trelew Vóley, Independiente de San Julián, Club Puerto Vóley y Club Austral; mientras que en la rama masculina jugaron Selección de Chubut, Carnotauro, CEF 26 Trelew, Club Austral y Escuela Madrynense.

En la final de damas, el seleccionado de la provincia derrotó por 2 a 1 a Trelew Vóley y fue el campeón, mientras que en caballeros, el CEF se quedó con el título tras superar en un partidazo a Chubut, por 3 a 2.