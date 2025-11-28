Se intensifica el operativo para combatir incendios de campos en inmediaciones a Trelew

Continúa el despliegue con un amplio operativo para combatir los incendios registrados en la tarde del último miércoles en dos zonas comprendidas entre las rutas Nº 3, 4 y 8, en cercanías a la ciudad de Trelew.

El responsable de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, Eduardo Pérez, confirmó que uno de los focos ígneos provocado por la caída de un rayo, y que avanza hacia la ruta nacional Nº 3, sigue activo abarcando una longitud aproximada de 25 kilómetros. “Estamos trabajando intensamente en este punto, con importante recurso humano y material puesto a disposición” expresó pasadas las 13 horas de este viernes.

El funcionario reveló que un segundo incendio, desatado también durante la tarde del miércoles sobre la ruta provincial Nº 8, en dirección a la ruta nacional Nº 25, había quedado contenido durante la jornada de ayer. Sin embargo, y en virtud de los fuertes vientos registrados este viernes “se reactivó un foco provocando una importante columna de humo” en la zona.

Sin riesgo para viviendas y zonas urbanas

Pérez señaló que, hasta el momento, entre ambos incendios fueron afectadas “más de 1.500 hectáreas” e indicó que no representan un riesgo para viviendas y zonas urbanas.

Los operativos están siendo coordinados por bomberos de las jurisdicciones de Trelew, Rawson, Gaiman y Dolavon; personal de Protección Civil de la Municipalidad de Trelew, que también dispuso dos máquinas para colaborar con las tareas; personal de la Policía del Chubut, de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV); Subsecretaría de Protección Ciudadana, y personal de la Administración de Vialidad Provincial (AVP), que realiza un despliegue con maquinaria.