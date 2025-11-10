Se entregó el preso que se había fugado de la cárcel de Pico Truncado



Matías Ezequiel Ampuero Mella, el interno de 27 años considerado de alta peligrosidad que se había fugado de la Unidad Penitenciaria N° 1 de Pico Truncado, se entregó durante las primeras horas de este lunes 10 de noviembre.

Según reveló La Opinión Austral, el hombre se presentó voluntariamente en la Comisaría Primera de la localidad antes de la 1 de la madrugada, poniendo fin a una intensa búsqueda que se había extendido durante más de una semana.

Ampuero Mella estaba detenido por robo agravado por el uso de arma de fuego y su fuga había encendido un fuerte operativo policial en toda la provincia de Santa Cruz. Había sido visto por última vez el sábado, cuando cámaras de seguridad lo registraron caminando por las calles de Pico Truncado, lo que reavivó las alertas entre las fuerzas de seguridad.

La fuga se habría producido el martes de la semana pasada, aunque el aviso oficial a nivel provincial recién se emitió el viernes siguiente, una demora de aproximadamente 72 horas que generó cuestionamientos sobre los protocolos de comunicación dentro del sistema penitenciario.