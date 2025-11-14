Se desarrolló un nuevo Zonal de los Juegos Comunales 2025

Este jueves se llevó adelante la segunda jornada de competencias del Zonal VI de los Juegos Comunales 2025, organizados por Chubut Deportes y disputados en la localidad de José de San Martín.

En esta oportunidad, más de un centenar de pequeños deportistas fueron protagonistas del certamen, cumpliendo con una intensa jornada de actividades enmarcadas en el Zonal VI.

El Zonal visitó José de San Martín

Un total de 120 niños y niñas formaron parte de las competencias de atletismo y tenis de mesa, desarrolladas en la pista y gimnasio municipal de José de San Martín, donde estuvieron representadas las localidades de Dr. Atilio Viglione, Gobernador Costa, José de San Martín, Paso de Indios, Rio Pico y Tecka.

Por la tarde, una vez finalizada la actividad en la pista atlética, se desarrolló el acto protocolar, el cual contó con la presencia del presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, de los gerentes Mariano Ferro (General) y Darío Figueroa (Deportivo), del delegado Regional de Esquel, Lucas de Godos y del responsable del área Deportiva de la delegación cordillerana, Miguel Reyes, además del presidente del Consejo Deliberante local, Juan Pablo Díaz y otras autoridades del deporte zonal.

Futsal y cierre

Tras la jornada deportiva, también se concluyó con la capacitación para árbitros de futsal AFA, la cual fue dictada por el Director de la Escuela de Arbitraje, dependiente del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino, Víctor Manosalva.

En tanto, hoy viernes, el zonal tendrá continuidad y cierre en Gobernador Costa, con los torneos de fútbol de salón, donde se espera la participación de más de 200 pequeños deportistas.