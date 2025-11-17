Rugbiers reconocieron la agresión a un adolescente y ofrecieron disculpas en redes

Dos jugadores del Bigornia Club de Rawson ofrecieron disculpas públicas luego de agredir a un adolescente de 16 años durante un encuentro deportivo. El hecho ocurrió el pasado 27 de septiembre en el sector de vestuarios del Puerto Madryn Rugby Club (PMRC) y derivó en una investigación penal que finalmente fue abordada mediante un proceso de conciliación.

Según la causa, el joven fue golpeado por al menos cuatro jugadores del equipo visitante, entre ellos Santino de Brito y Benjamín Lencina, quienes reconocieron su responsabilidad y participaron del acuerdo. La familia de la víctima aceptó las disculpas.

El caso fue caratulado como “lesiones” por la Fiscalía, que remarcó que este tipo de episodios “no deben minimizarse ni considerarse simples excesos”, debido a que afectan la integridad de jóvenes deportistas y vulneran el carácter formativo del deporte.

La investigación se tramitó en el área de Soluciones Alternativas de Conflicto (SAC) del Ministerio Público Fiscal, a cargo de María Pigoni. Allí las partes alcanzaron un acuerdo que incluyó la publicación de disculpas públicas en redes sociales. “Quería pedirle disculpas a Benjamín y a sus padres por los hechos lamentables sucedidos el 27/09 en el Club Puerto Madryn. Seguiremos luchando por los valores de este deporte para que no vuelvan a suceder”, expresó Santino de Brito. En tanto, Benjamín Lencina manifestó: “Quería disculparme con Benjamín y sus papás… No va a volver a pasar”.

Desde la Fiscalía destacaron que, además de la reparación acordada, este tipo de mecanismos busca prevenir nuevas situaciones de violencia y promover responsabilidad en los agresores. Asimismo, se valoró el trabajo conjunto entre Bigornia y el PMRC para reforzar acciones de prevención y compromiso institucional dentro del ámbito deportivo.