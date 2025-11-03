River perdió en el Monumental frente a Gimnasia y se acentúa la crisis en «El Millonario»

El domingo en la noche, River Plate cayó por 1-0 frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, en el cruce por la 14° fecha del Torneo Clausura 2025.

El único gol del encuentro fue anotado desde el punto del penal Luis Marcelo Torres para «El Lobo», mientras que para «El Millonario», erró un tiro desde los doce pasos Miguel Borja.

Nueva derrota para River: quinta caída en seis partidos jugados

Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, el “Millonario” desplegó una sólida estrategia ofensiva que descolocó a las líneas defensivas de su contrincante, las cuales fueron alineadas para neutralizar la colectivización del ataque, pero no pudo frenar las individualidades.

Sin embargo, las imprecisiones en las definiciones claras de gol sentenciaron el frustrante 0-0 en el resultado del final de la primera parte del partido.

En el complemento del duelo, River regresó al terreno de juego con la misma actitud, pero el elenco platense lo sorprendió y le complicó su noche.

En el minuto 10 del segundo tiempo, Gimnasia y Esgrima de La Plata abrió el marcador del estadio Monumental. El centro delantero Luis Marcelo Torres convirtió desde el punto penal y adelantó a su equipo.

En los instantes finales, en el medio de la desesperación, el conjunto liderado por Marcelo Gallardo generó diversas jugadas claras de gol, las cuales finalizaron con definiciones imprecisas.

Pero, en el último minuto, con la revisión del árbitro Nazareno Arasa, River tuvo una oportunidad de lujo desde los doce pasos para cerrar el partido con un empate. El centro delantero colombiano Miguel Ángel Borja tomo la responsabilidad de sellar la igualdad, pero no pudo realizar un disparo con confianza y el arquero Nelson Insfrán despejó el peligro.

De esta forma, con un penal atajado en el último minuto, Gimnasia ganó después de 20 años de espera en el Monumental y alivió su situación con el descenso a la segunda categoría del fútbol argentino.

Cómo quedan

Tras esta dura derrota en el estadio Monumental, el River que comanda Marcelo Gallardo, se quedó con el sexto lugar del Grupo B.

Por su parte, el “Lobo” concretó el noveno lugar de la grilla.