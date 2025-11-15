Reunieron a los gremios de la pesca por la paz social



Funcionarios del Gobierno del Chubut se reunieron con representantes de los gremios del sector pesquero, en el marco del acuerdo rubricado entre la Provincia y la empresa Red Chamber S.A., homologado por el Superior Tribunal de Justicia, en el marco del reinicio de la actividad de la firma pesquera en la localidad de Puerto Madryn.

Participaron del encuentro, que se llevó adelante en las instalaciones de la Secretaría de Trabajo, los secretarios de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche; de Trabajo, Nicolás Zárate; el fiscal de Estado, Andrés Meiszner; y el asesor General de Gobierno, Emiliano Chialva; mientras que por parte del sector gremial, asistieron Luis Nuñez y José Díaz (STIA); Jorge Maldonado y Germán Velasco (SICONARA); Daniel Cisterna y César Zapata (SOMU); Marcelo Romero y Marcelo Quintero (Centro de Patrones); y Hernán García y Héctor Comercio (AACPYPP).

Durante la reunión, todas las partes garantizaron la paz social y ratificaron el reinicio de la actividad para todos los trabajadores representados por los respectivos gremios.