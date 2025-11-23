Quién es Carlos Alberto Presti, el nuevo ministro de Defensa de Javier Milei



El teniente general Carlos Alberto Presti será el reemplazante de Luis Petri al mando de la cartera de Defensa.

Nacido el 23 de junio de 1966, el actual jefe de Estado Mayor Carlos Presti egresó del Colegio Militar de la Nación en 1987 como subteniente de Infantería. A nivel académico, estudió en la Universidad del Salvador y en la Escuela Superior de Guerra “Teniente General Luis María Campos”, donde logró una especialización en estrategias y organización.

Tras conocerse su designación, Carlos Presti, remarcó que las Fuerzas Armadas «tienen y deben estar a la altura del nuevo rol protagónico que la Argentina tendrá en el mundo de la mano del Presidente Milei».

Tras ser nombrado en el cargo, utilizó sus redes sociales para agradecer al mandatario y a su predecesor. «Gracias Presidente Javier Milei por elegirme para este nuevo desafío y gracias Ministro Luis Petri por la confianza en estos dos años», expresó Presti.