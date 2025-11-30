Puerto Madryn vuelve a ser sede de las Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar tras casi dos décadas

Este lunes 1° de diciembre comenzarán en Puerto Madryn las XII Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar y el XX Coloquio de Oceanografía, un evento de relevancia nacional e internacional que vuelve a la ciudad después de casi veinte años. La actividad tendrá como sedes al CCT CONICET-CENPAT, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Universidad del Chubut y la Universidad Tecnológica Nacional.

La edición 2025 superó todas las expectativas: más de 600 personas se inscribieron para participar, cuando inicialmente se esperaban entre 200 y 250 asistentes. Debido a esta amplia convocatoria, las actividades se desarrollarán en distintos espacios del CENPAT, la UNPSJB y en el Hotel Rayentray.

Patricia Rincón Díaz, investigadora asistente del CESIMAR, destacó el regreso del evento a la ciudad: “Las jornadas se iniciaron en Madryn y la última vez se realizaron en 2006. Es una alegría enorme recibir nuevamente a la comunidad científica del país y de la región”.

En la misma línea, la investigadora adjunta del CONICET y docente de la UNPSJB, Elena Barbieri, subrayó el impacto que el encuentro genera en la ciudad: “La gente elige venir a Madryn. Las empresas locales, la Municipalidad y la Legislatura nos brindaron un apoyo muy importante. Además del intercambio científico, hay un movimiento turístico y económico muy significativo”.

Un espacio de intercambio nacional e internacional

Durante el encuentro se llevarán adelante sesiones temáticas, presentaciones orales y pósters sobre investigaciones desarrolladas en toda la costa argentina, además de trabajos provenientes de países limítrofes y otras regiones del mundo. También habrá charlas magistrales a cargo de referentes internacionales. Si bien dos de ellas serán virtuales —desde Holanda y Estados Unidos— la mayoría de los especialistas viajarán especialmente a Puerto Madryn desde España y el Reino Unido.

Las temáticas abarcarán un amplio espectro de las ciencias del mar: pesca y acuicultura, biodiversidad, conservación, paleoceanografía, oceanografía física y biológica, manejo costero, el denominado “Agujero Azul”, gobernanza, tecnologías aplicadas y buceo científico. También se incluirán sesiones sobre educación, co-construcción del conocimiento y zonas profundas.

“Las jornadas no se pueden restringir a las especies: vivimos en ecosistemas, somos parte de ellos. Por eso el enfoque es integral, desde las ciencias básicas hasta las más aplicadas”, explicó Rincón Díaz.

Cinco días de actividad intensa

El cronograma se desarrollará desde el 1° al 5 de diciembre, con actividades desde las 8 de la mañana. Participarán biólogos, ecólogos, oceanógrafos y especialistas de diversas disciplinas, quienes además recorrerán la ciudad, incrementando el movimiento en comercios, hoteles y restaurantes.

El acto de apertura será este lunes a las 9 horas en el Salón Casino del hotel Rayentray, con la presencia de autoridades municipales, provinciales y nacionales.