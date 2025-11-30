8 DE DICIEMBRE - DÍA DE LA VIRGEN - KAYAKEADA - PUERTO MADRYN

Puerto Madryn va por una nueva kayakeada en honor la Virgen


La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn invita a participar de la décima edición de la Kayakeada en Honor a la Inmaculada Concepción, Patrona de la ciudad. La actividad se realizará el lunes 8 de diciembre en el marco del Día de la Virgen y comenzará a las 10 horas desde la Bajada N° 8, en inmediaciones del Madryn Kayak Club.

La procesión náutica trasladará la imagen de la Virgen María desde la guardería del Club hasta la fuente de la ciudad, ubicada en Avenida Roca y 28 de Julio, donde finalizará la actividad. La convocatoria es abierta a la comunidad, que podrá acompañar la conmemoración tanto por tierra como por mar.

Las personas mayores de 18 años interesadas en participar deberán inscribirse previamente a través del enlace https://forms.gle/XrRfj7cDiVa6ydQk6. La inscripción estará habilitada hasta el 4 de diciembre o hasta completar el cupo disponible. También podrán sumarse quienes practiquen stand up. Para participar es obligatorio contar con los elementos de seguridad correspondientes y comunicarse con las autoridades del Madryn Kayak Club para conocer la logística.

La concentración de los participantes comenzará a las 9 horas en el Madryn Kayak Club, donde se realizará la entrega de ofrendas y la preparación del equipamiento. Ese espacio incluirá también un momento de reflexión junto a integrantes de la Iglesia Sagrada Familia. La ofrenda floral estará a cargo de Almacén de Sol.

Es importante destacar que esta procesión náutica cuenta, desde hace seis años, con la bendición del Papa Francisco, otorgada por su demostración de fe, originalidad y la realización en un entorno natural. Esta iniciativa refuerza el desarrollo del turismo religioso en la ciudad junto con otras propuestas tradicionales como el Vía Crucis Submarino de Semana Santa.

El poder no te cambia, sólo muestra quién eres

