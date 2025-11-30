Puerto Madryn va por una nueva kayakeada en honor la Virgen



La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn invita a participar de la décima edición de la Kayakeada en Honor a la Inmaculada Concepción, Patrona de la ciudad. La actividad se realizará el lunes 8 de diciembre en el marco del Día de la Virgen y comenzará a las 10 horas desde la Bajada N° 8, en inmediaciones del Madryn Kayak Club.

La procesión náutica trasladará la imagen de la Virgen María desde la guardería del Club hasta la fuente de la ciudad, ubicada en Avenida Roca y 28 de Julio, donde finalizará la actividad. La convocatoria es abierta a la comunidad, que podrá acompañar la conmemoración tanto por tierra como por mar.

Las personas mayores de 18 años interesadas en participar deberán inscribirse previamente a través del enlace https://forms.gle/XrRfj7cDiVa6ydQk6. La inscripción estará habilitada hasta el 4 de diciembre o hasta completar el cupo disponible. También podrán sumarse quienes practiquen stand up. Para participar es obligatorio contar con los elementos de seguridad correspondientes y comunicarse con las autoridades del Madryn Kayak Club para conocer la logística.

La concentración de los participantes comenzará a las 9 horas en el Madryn Kayak Club, donde se realizará la entrega de ofrendas y la preparación del equipamiento. Ese espacio incluirá también un momento de reflexión junto a integrantes de la Iglesia Sagrada Familia. La ofrenda floral estará a cargo de Almacén de Sol.

Es importante destacar que esta procesión náutica cuenta, desde hace seis años, con la bendición del Papa Francisco, otorgada por su demostración de fe, originalidad y la realización en un entorno natural. Esta iniciativa refuerza el desarrollo del turismo religioso en la ciudad junto con otras propuestas tradicionales como el Vía Crucis Submarino de Semana Santa.