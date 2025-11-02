Principio de incendio en el Hotel Rayentray de Puerto Madryn

Minutos antes del mediodía de este domingo, los Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn fueron alertados por un principio de incendio en una habitación del primer piso del Hotel Rayentray.

Al momento del arribo de la dotación, el fuego ya había sido controlado con extintores portátiles por el personal del hotel. Los bomberos trabajaron en el enfriamiento del sector donde se originó el incendio, sin registrarse personas afectadas.

Una dotación de seis efectivos, a cargo del comandante Marcelo do Pazo, intervino en el lugar para asegurar que no existiera riesgo de reactivación del fuego.