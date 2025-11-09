Peña Patriótica por el Día de la Tradición



Desde la Municipalidad de Rawson con el acompañamiento de la Subsecretaría de Cultura de Chubut, convocan a la comunidad a participar de los Festejos Patrios por el Día de la Tradición, que se realizarán este domingo 9 de noviembre de 15 a 19 horas en la nueva Plaza Cultural, ubicada sobre Federicci 216, frente al Centro Cultural Provincial (CCP) en la ciudad capital.

En este sector recientemente convertido en peatonal por ordenanza municipal, generando un nuevo espacio para el encuentro cultural y familiar, la comunidad podrá este domingo fortalecer los lazos culturales que nos representan como provincia y como país.

Entre las 15 y las 19 horas se desarrollará una “Peña Patriótica”, con música, danza y propuestas para toda la familia. Habrá chocolatada al paso, la participación de la Feria Municipal de la Costa, y además quienes se acerquen al espacio podrán visitar las muestras fijas del Centro Cultural Provincial.

El encuentro contará con la presentación del Coro Estable Municipal de Rawson, el Coro Municipal de Adultos Mayores, el Ballet Elunay, Laureano Ulloa, Sachatrombones, y el dúo Iris Ortiz y Pablo Casarosa.

El evento es con entrada libre y gratuita y para más información o consultas, los interesados pueden escribir a [email protected]

Día de la Tradición

El Día de la Tradición se celebra en la Argentina cada 10 de noviembre, en conmemoración del nacimiento del escritor José Hernández, autor del “Martín Fierro”, una obra fundamental de la literatura nacional que exalta la vida, valores y costumbres del gaucho argentino.

La fecha busca rendir homenaje a las expresiones culturales que conforman la identidad criolla y popular del país, promoviendo el respeto y la difusión de nuestras raíces.