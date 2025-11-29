ALEJANDRA MONTEOLIVA - MINISTERIO DE SEGURIDAD

Monteoliva jurará el próximo martes


Alejandra Monteoliva jurará como nueva ministra de Seguridad el próximo martes en Casa Rosada ante el presidente Javier Milei.

La dirigente del riñón de Patricia Bullrich tomará posesión del cargo formalmente este martes, luego de que la nueva jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza realizara este viernes un acto de despedida de la cartera de Seguridad.

La ceremonia se realizará en el Salón Blanco de la Casa Rosada y allí la hasta ahora secretaria de Seguridad asumirá al frente del Ministerio.

En tanto, la asunción del nuevo ministro de Defensa, Carlos Presti, se prevé para en torno al 10 de diciembre, ya que el saliente Luis Petri seguirá en el cargo hasta el límite de la fecha de su asunción como diputado nacional por Mendoza.

Según trascendió Petri busca ordenar algunas cuestiones de la cartera castrense, por lo que aún no se hará el recambio.

Mientras tanto, Petri y Presti compartirán dos actos en los próximos días, uno por la compra de aviones para la Fuerza Aérea y otro por la adquisición de tanques de guerra.

Fuente: Agencia NA

