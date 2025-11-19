Milei pidió apoyo a empresarios en la Corporación América

El presidente Javier Milei mantuvo esta tarde un encuentro con dirigentes empresarios para analizar los desafíos a largo plazo del desarrollo del país. Fue en las oficinas de la Corporación América, donde recordó uno de los pilares de la segunda etapa de su gestión: “la participación activa de empresarios y grandes exponentes del sector privado para salir adelante”.

“Dedicamos los primeros dos años de gestión a resolver problemas macro y a sacar de terapia intensiva al paciente crónico que era la economía nacional”, resaltó el mandatario. “Estamos en el umbral de un cambio gigante —adelantó—; comenzamos una segunda mitad de mandato que dedicaremos a generar las condiciones para crecer lo más rápido posible”.

El Presidente, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, brindó unas palabras a dos años del balotaje que lo consolidó como jefe de Estado y se refirió a las recientes elecciones legislativas: “Hoy, por primera vez en décadas, tenemos un pueblo comprometido con arreglar los desastres que cien años de populismo generaron en nuestro país”. Y aseguró que esa es el ancla política del Gobierno: “la voluntad de la gente que le dijo que no al pasado”.