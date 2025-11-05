Milei partió rumbo a Miami

El presidente Javier Milei inició su gira el miércoles, partiendo a bordo del avión presidencial ARG01, desde el Aeroparque Jorge Newbery a las 15,30 rumbo a Miami, donde aterrizaría a las 23:00 (hora argentina).

El jueves, Milei será orador en el American Business Forum (5 y 6 de noviembre, Kaseya Center), que tendrá como asistentes destacados a figuras como Donald Trump, Lionel Messi (capitán de la Selección Argentina), María Corina Machado (dirigente opositora venezolana, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025), Jamie Dimon (CEO de JP Morgan Chase), el actor Will Smith, y Stefano Domenicali (presidente de la Fórmula 1), entre otros.

Aunque se intentó coordinar, la reunión y la foto con Donald Trump no serán posibles en esta ocasión porque no coinciden los horarios de la presentación de uno y otro.

Posteriormente, Milei viajará a Nueva York con dos objetivos principales. Una visita religiosa, acudiendo a la tumba del Rebe de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, para agradecer por el triunfo de La Libertad Avanza. Schneerson es uno de los líderes judíos más influyentes del siglo XX, considerado milagroso.

Posteriormente, asistirá a un encuentro con empresarios inversores en Argentina, organizado por el Consejo de las Américas (Council of the Americas), donde si, posiblemente, se cruce con Trump de manera informal.

La última parada antes de volver a Buenos Aires será La Paz, Bolivia, para asistir a la asunción del nuevo presidente, Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano), quien se impuso con más del 54% de los votos y pone fin a dos décadas de administraciones del Movimiento al Socialismo (MAS).