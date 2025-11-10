Luque llamó a la unidad del peronismo y advirtió sobre la situación económica de Chubut

El diputado nacional Juan Pablo Luque visitó Trelew para agradecer a la militancia por el trabajo realizado durante la última campaña electoral. El encuentro se desarrolló en el Consejo de Localidad Justicialista, donde brindó una conferencia de prensa junto a diputados provinciales del bloque Arriba Chubut.

Durante su intervención, Luque expresó la necesidad de reconstruir la unidad del peronismo chubutense y manifestó su voluntad de encabezar una oposición constructiva al Gobierno provincial. “Creo que tenemos que buscar consensos en todos los sectores. Si el peronismo hubiera ido unido, Chubut hubiera sido una de las provincias con mayor diferencia en contra de La Libertad Avanza”, señaló.

El legislador remarcó que es momento de “bajar los decibeles” y tener la humildad necesaria para lograr acuerdos que fortalezcan al movimiento: “Tenemos que abrir el corazón y armar una mesa que nos permita generar un espacio hacia el futuro, para volver a gobernar la provincia y ciudades como Trelew”.

En ese marco, criticó la falta de políticas públicas en la ciudad: “Trelew es una ciudad que recibe noticias muy complejas, sin crecimiento ni gestión municipal que se haga cargo de los problemas cotidianos. No hay políticas productivas, sociales ni culturales, y eso nos preocupa mucho”.

Luque también se refirió a la situación económica de Chubut, asegurando que la provincia “atraviesa un problema financiero grave” y que no se resolverá con más endeudamiento. “Hay que reconocer la enfermedad. Chubut no está en una situación sencilla, y la historia demuestra que los préstamos nunca se reinvirtieron en proyectos productivos o en obras públicas que generen trabajo”, afirmó.

Por otro lado, el diputado advirtió que no acompañará las reformas laboral y previsional impulsadas por el Gobierno nacional. “No vamos a apoyar ninguna iniciativa que signifique perder derechos de los trabajadores o elevar la edad jubilatoria. Tenemos que modernizar algunas normas, pero sin retroceder en derechos conquistados”, aclaró.

Finalmente, Luque confirmó que impulsará una gran convocatoria del peronismo el próximo 26 de octubre, con el objetivo de “debatir puertas adentro, fortalecer la organización y priorizar el bienestar colectivo por encima de los intereses personales o sectoriales”.