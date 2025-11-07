Los tenistas chubutenses brillaron en un nuevo Torneo Regional

La provincia de La Pampa, recibió días pasados, el 6° Torneo Regional de Tenis del presente año, cita para las categorías Menores y de la que fue parte una numerosa delegación de jóvenes tenistas chubutenses.

El certamen, tuvo lugar en los Estudiantes y CEC, siendo clasificatorio al Nacional que se disputará en Neuquén a fines de este mes.

El tenis menor de Chubut y una nueva cita Regional

La ASOTENECH estuvo representada en Sub 10 por Salvador Atucha, en Sub 12 por Lucio Vulcano,Emilio Nogueira y Martin Pes; en Sub 14 por Alfonso Weigel, en Sub 16 jugaron, en tanto, Lorenzo March, Joaquín Vulcano y Tomas Atucha.

En tanto, entre las Damas, jugaron en Sub 12 Matilda Nogueira y Gianna Sabatini, en Sub 14 compitieron Agustina Viglione, en Sub 16 Josefina Meyer.

En cuanto a resultados, se destacó Lorenzo March al ganar en Sub 16 varones ante Santino Rosendo ( LP) 7/6 6/2 y en dobles fue finalista junto a Joaquín Vulcano donde los ganadores fueron Tomas Atucha /Kevin Vena(MdP) en set corridos y en Sub 12 Varones Lucio Vulcano fue el ganador al superar 6/2 7/5 a Milo Doartero (BA) y ganaron el doble junto a Emilio Nogueira 6/3 7/5 a la dupla Gianluca Salomone/Milo Doartero (BA).

Asimismo, entre las Damas, en Sub 14 Damas Agustina Viglione /Emilia Gómez (BA) fueron las vencedoras por 6/2 6/2 a Lourdes Arbat(RN)/Camila Cobo(NQN).

En tanto, en Sub 10 Varones doble el 1er lugar fue para Salvador Atucha/Benicio Crovetto (BA) y el 2do puesto para Ignacio Vivona/ Eitan Seltenreit ( LP); mientras que en Sub 12 Damas Matilda Nogueira /Gianna Sabatini fueron finalistas donde el primer lugar fue para Santina Polverini/Emma Baronio (SF).