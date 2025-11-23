Los Pumas se miden ante Inglaterra en el último cruce del 2025

La Selección Argentina de rugby, conocida como Los Pumas, se enfrentará esta tarde frente a su par de Inglaterra, en el que será su último partido en el 2025.

El encuentro, está programado para las 13:10 horas y se llevará a cabo en el mítico estadio de Twickenham.

Los Pumas despiden el año

Los Pumas, que son entrenados por Felipe Contepomi, están teniendo una muy buena gira europea y buscarán cerrarla con un nuevo triunfo. En su primera presentación pasaron por arriba a Gales en el Milllennium Stadium de Crdiff por 52-28.

Pero lo mejor se dio el fin de semana pasado, cuando le dieron vuelta un partido histórico a Escocia en el que caían 21-0 para terminar llevándose la victoria por 33-24 en Murrayfield.

Sin embargo, Los Pumas no la tendrán nada fácil este domingo, ya que del otro lado estará Inglaterra, que es uno de los rivales que más lo complica. La “Rosa”, que lidera ampliamente en el historial, ganí los dos amistosos que se disputó este año en la Argentina (35-12 y 22-17) y el fin de semana pasado tuvo una grandísima actuación para ganarle a Nueva Zelanda.

Los Pumas, que quieren hacer historia, buscarán el tercer triunfo de su historia en el estadio de Twickenham, donde solo pudieron imponerse 25-18 en 2006 y 30-29 en el 2022.

Rugby

Formaciones Argentina vs. Inglaterra

Argentina: Tomás Gallo, Julián Montoya, Pedro Delgado, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Santiago Grondona, Simón Benítez Cruz, Tomás Albornoz, Bautista Delguy, Justo Piccardo, Matías Moroni, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía.

Inglaterra: Ellis Genge, Luke Cowan Dickie, Asher Opoku-Fordjour, Maro Itoje, Alex Coles, Guy Pepper, Sam Underhill, Ben Earl, Ben Spencer, George Ford, Elliot Daly, Max Ojomoh, Henry Slade, Immanuel Feyi-Waboso y Freddie Steward.