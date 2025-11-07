La Policía del Chubut recuperó un campo que había sido usurpado en Gualjaina



En un operativo que contó con un importante despliegue, la Policía del Chubut recuperó un establecimiento rural en Gualjaina que había sido usurpado, detuvo a cuatro personas que quedaron imputadas tras la apertura formal de una causa, además de secuestrar un vehículo, tarjetas de crédito, documentación y teléfonos celulares.

Durante la tarde de este jueves 6, el administrador de una estancia local alertó al personal policial sobre el ingreso de personas ajenas al predio que intentaron ocultar los registros de las cámaras de seguridad colocadas en el sector.

A través de una rápida intervención, los efectivos policiales concurrieron al lugar donde dos personas manifestaron -textualmente- que “el campo les pertenecía por tratarse de tierras ancestrales pertenecientes a la Comunidad Mapuche”. En ese momento, se constató la presencia de otras tres personas en inmediaciones.

Con posterioridad, se informó la situación al fiscal de turno, Ismael Cerda, y el juez penal Ricardo Rolón ordenó una serie de allanamientos en los que se detuvo a cuatro personas y se secuestraron un vehículo, tarjetas de créditos, documentación, teléfonos celulares y otros elementos para profundizar la investigación.

Además del delito de usurpación, se configuró el agravante de “robo doblemente calificado por haber sido cometido en despoblado y en banda” debido a que el denunciante comprobó la sustracción de herramientas del establecimiento.

Las autoridades judiciales destacaron “la enérgica y efectiva reacción” de la Policía del Chubut que se hizo presente en el lugar a los pocos minutos, detuvo a los responsables, incautó objetos para avanzar con la investigación y restituyó la propiedad al damnificado de manera inmediata.

Vinculación con grupos radicalizados

Si bien las cuatro personas no invocaron la pertenencia a ninguna comunidad mapuche en particular, se determinó que dos de ellos tienen vinculación con grupos radicalizados que operaron en la zona con distintas modalidades delictivas que incluyeron -en oportunidades anteriores- usurpaciones de tierras privadas.

Los detenidos fueron alojados en dependencias policiales y este viernes se concretó la audiencia de control de detención, tras la cual quedaron en libertad pero con restricciones.

El operativo contó con la colaboración de personal de diversas unidades locales, Guardia de Infantería y la División Canes de Trevelin bajo la supervisión del jefe de la Unidad Regional Esquel, comisario mayor Hugo Melipil.

Al respecto el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, destacó el accionar de la Policía del Chubut y recordó que ante los cambios «en la Ley Procesal, en lo referido a usurpación hay que desalojar inmediatamente».