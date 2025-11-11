La decisión de Benjamín Vicuña tras reencontrarse con su hijos después de 40 días



Mauro Icardi y Eugenia «la China» Suárez volvieron al país y Benjamín Vicuña pudo reencontrarse con sus hijos más chicos, Magnolia y Amancio, que estuvieron viviendo en Turquía con su madre.

Según informaron en LAM, los menores esta vez se quedarán en la Argentina con su padre hasta diciembre.

«Último momento. Benjamín Vicuña ya está con sus hijos», señaló Pepe Ochoa, y Ángel de Brito sumó: «Después de 40 días».

Fue Yanina Latorre la que contó que esta vez los chicos no regresarán a Turquía el 18 de noviembre con su madre, sino que se quedarán en el país unos días más junto a su padre: «Le entregan los chicos (a Vicuña) y se quedan con él hasta diciembre».

«Es un quilombo los hijos de Vicuña la verdad porque no tienen un lugar de pertenencia, se van a quedar hasta diciembre escolarizados en Buenos Aires», opinó la conductora de Sálvese Quien Pueda.

«Decidió no accionar en contra de la China por haberlos escolarizado en Turquía en contra de él, no quiere tener conflicto. Y en diciembre recién se van a reunir los abogados para decidir el futuro de los niños. Los chicos se quedan acá hasta diciembre, eso es lo que dice el abogado de Vicuña», detalló Latorre.