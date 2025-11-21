La Comisaría de la Mujer organiza acciones de sensibilización para concientizar sobre la violencia de género

La Oficial Principal Noelia Alcapan, jefa de la Comisaría de la Mujer de Puerto Madryn, anunció la realización de una propuesta recreativa y comunitaria en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.

La actividad tendrá lugar el sábado 29 de noviembre e incluirá un paseo ciclístico recreativo que partirá a las 9:30 desde el Ecocentro, donde el Departamento de Educación Física de la Policía del Chubut acompañará con una entrada en calor. El recorrido iniciará a las 10 rumbo a Playa Paraná, punto donde se desarrollarán juegos y un espacio de reflexión vinculado a la fecha.

Alcapan señaló que la propuesta está dirigida a mujeres, hombres y niños —estos últimos acompañados por un adulto responsable— y remarcó que, aunque se trata de una jornada deportiva, el eje es la visibilización y prevención de la violencia de género, en consonancia con las actividades del denominado “noviembre naranja”. La inscripción se realiza mediante un enlace distribuido por personal de la Comisaría.

La jefa policial también describió la situación cotidiana del área, con un promedio de cuatro a cinco denuncias diarias, principalmente de mujeres jóvenes que atraviesan conflictos de convivencia o situaciones con exparejas. “El equipo está muy capacitado y contamos con medidas urgentes de protección que se gestionan rápidamente con los juzgados”, indicó.

Asimismo, anticipó que el 25 de noviembre personal de la dependencia realizará entrega de folletería en distintos sectores de la ciudad y participará en actividades escolares de sensibilización.