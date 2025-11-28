ESTAFA - IA - RAWSON

Investigan una estafa a un vecino de Rawson mediante el uso de IA

La jueza de garantías Eve Ponce autorizó que se abra formalmente la investigación por el delito de estafa del que fue víctima un vecino de Rawson. El ardid fue mediante el uso de la inteligencia artificial que promocionaba por internet a un falso agente de divisas utilizando la figura del conductor y periodista Alejandro Fantino.
En el caso quedó imputado R.S. con domicilio en la ciudad de Santa Fe, titular de la cuenta hacia donde fue derivado el dinero que luego se transformó en criptomonedas que luego fueron redirigidas a otras cuentas que se investigan por parte de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital.
La estafa se produjo el pasado 25 de mayo mediante la promoción de una aplicación que a manera de agentes de divisas era promocionada mediante el uso de la inteligencia artificial y la figura del periodista y locutor Alejandro Fantino. El primer depósito que realizó la víctima afectada, D.M., fue de 166.000 pesos. Ese mismo día el falso administrador gestionó un segundo envío de 70.000 pesos, también a la cuenta de R.E. La investigación posterior indicó que el dinero fue redirigido y transformado en criptomoneda.
La calificación legal, a la que no se opuso el defensor Pablo Sánchez, es la del delito de estafa en carácter de autor y/o partícipe necesario.
El Ministerio Público Fiscal fue representado en la audiencia por el fiscal general Fernando Rivarola.

