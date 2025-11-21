MUERTO - PERSONA DESAPARECIDA

Identificaron el cuerpo hallado en la costa de Santa Cruz


Finalmente se confirmó la identidad del cuerpo hallado en la costa de Santa Cruz, y no se trata de ninguno de los jubilados desaparecidos hace más de un mes en Comodoro Rivadavia.

El hallazgo sucedió el jueves cuando se dio aviso a las autoridades de la aparición de un cuerpo sobre la costa de Santa Cruz, por lo que las dudas se inclinaron ante la posibilidad de que pudiera ser  Pedro Kreder o Juana Morales, pero la hipótesis quedó descartada con la identificación.

Se hicieron los estudios correspondientes y se determinó que se trataba de una “persona desaparecida hace casi un mes en Cabo Domingo, Tierra del Fuego”, expresaron las autoridades.

Se informó que el cuerpo fue identificado como Sergio Gabriel Schlieter Barria, de 32 años, a quien su familia lo buscaba desde el 1 de noviembre.

