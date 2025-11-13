Herramientas financieras para PyMEs: inicia en Madryn el ciclo “Radar Económico”

La Cámara Industrial y de Comercio Exterior de Puerto Madryn y Región Patagonia (CIMA) y la consultora CONTARG lanzarán el próximo miércoles 19 de noviembre el ciclo de charlas “Radar Económico PyME”, una propuesta orientada a brindar a las pequeñas y medianas empresas herramientas financieras y bursátiles para fortalecer su desarrollo.

El encuentro, que se realizará desde las 16.30 en la sede de CIMA Patagonia (Av. Juan XXIII Norte 1970), contará con las exposiciones del economista Bruno Panighel y del director de Cinq Capital, Sebastián Ferrer Reyes, quienes abordarán el panorama económico post electoral y las perspectivas hacia 2026, junto con nuevas herramientas de inversión y financiamiento para el sector empresario.

La directora ejecutiva de CIMA Patagonia, Florencia Barrientos, explicó que esta iniciativa busca “iniciar un camino de sensibilización y acompañamiento a las PyMEs locales para que puedan acceder a los mecanismos de financiamiento disponibles”. En ese sentido, destacó que muchas empresas “atraviesan dificultades por desconocimiento o falta de asesoramiento adecuado” y que este ciclo pretende acercar soluciones prácticas.

Por su parte, Nicolás Calarco, referente de CONTARG, señaló que la propuesta “está pensada para empresarios, directivos y profesionales que necesitan mejorar su capacidad productiva o de financiamiento”. Indicó además que la primera jornada servirá de introducción para futuros talleres prácticos sobre temas como el descuento de cheques, fondos comunes de inversión o el uso de avales a través de Sociedades de Garantía Recíproca.

Calarco anticipó que el objetivo es sostener una agenda mensual de encuentros con especialistas de distintos sectores económicos, entre ellos la pesca, el turismo, la tecnología y la metalmecánica, con el fin de adaptar los contenidos a las necesidades específicas del empresariado regional.

La participación en la charla es gratuita, aunque los cupos son limitados. Las inscripciones pueden realizarse a través del sitio web de CIMA Patagonia.