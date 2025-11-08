GOBIERNO DEL CHUBUT - PARQUE NACIONAL LOS ALERCES

Firmaron un acuerdo de cooperación entre el Parque Nacional Los Alerces y el gobierno provincial


A partir de ahora, personal del PNLA podrá llevar a cabo tareas de rutina como atención al público, recepción de documentos, y acciones conjuntas de información y orientación en Esquel, en una de las oficinas de la Dirección Regional de la cartera turística provincial.
La rúbrica, que se dio en el marco del Día de los Parques Nacionales de Argentina, fue realizada por representantes de la Delegación Esquel del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y del intendente de la Villa Futalaufquen, y brindará un espacio de las oficinas de la Dirección Regional de la cartera turística, donde personal del PNLA podrá llevar a cabo tareas de rutina como atención al público, recepción de documentos, y acciones conjuntas de información y orientación, entre otras.
Desde el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de la Provincia destacaron que “está acción permitirá al Parque contar con un espacio central en la ciudad de Esquel para la información turística, el inicio y seguimiento de trámites, y atención al público en general, premisas que venimos trabajando desde el inicio de la gestión del gobernador Ignacio Torres para que Chubut siga siendo un punto estratégico en el turismo nacional e internacional”.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: Politica

Donde la ley se ausenta, la soberanía se desvanece

TERMÓMETROS

Etiquetas: Belén Avico, diputados, lla, pro

Otra diputada PRO salta a LLA
Etiquetas: bloque lla, Patricia Bullrich, Senado

El debut de Patricia
Etiquetas: diego santilli, Javier Milei, mesa política

Santilli en la mesa chica

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: bolivia, Javier Milei, Rodrigo Paz Pereira

Milei en la ceremonia de asunción del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira
Etiquetas: jujuy, Sendero Starlight, turismo

Jujuy obtuvo la certificación internacional Sendero Starlight
Etiquetas: chubut, langostino, Permisos de pesca, Pesca, red chamber

El Gobierno de Chubut busca aval legislativo para ampliar a 42 los permisos de pesca