Este martes habrá clases en todas las escuelas de Chubut


El Ministerio de Educación de Chubut, informa a las comunidades educativas que, habiéndose verificado el descenso del nivel de alerta meteorológica por vientos, pasando de naranja a amarillo en amplios sectores del territorio provincial, y encontrándose sin riesgo la porción restante del territorio, se dispone el retorno a la habitualidad de las actividades escolares en toda la provincia a partir del martes 18 de noviembre.

Esta decisión se adopta tras la evaluación de la información oficial provista por la Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, y del Servicio Meteorológico Nacional.

En este marco, el Ministerio de Educación comunica que todas las instituciones educativas deberán reanudar sus actividades conforme a sus horarios habituales.

No obstante, los equipos directivos de aquellas escuelas que por razones de fuerza mayor no pudiesen retomar la presencialidad en los plazos previstos, informarán a sus comunidades educativas a través de los canales institucionales formales, garantizando así una comunicación clara y oportuna.

Asimismo, se recuerda que ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, la ciudadanía puede comunicarse con Protección Ciudadana al 0800-666-2447.

