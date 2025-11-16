En busca de la recuperación post superclásico, River visita a Vélez por la Liga Profesional

Este domingo River Plate, que viene de perder categóricamente en el Superclásico ante Boca, visitará a Vélez en el marco de la última fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Será en el Estadio José Amalfitani desde las 17 horas con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

«El Millo» se mide ante Vélez con el objetivo de ganar para entrar a Playoffs

El River que dirige Marcelo Gallardo, viene de perder 2-0 ante Boca en el Superclásico que se disputó el domingo en el marco del interzonal de la anteúltima fecha del Torneo Clausura, dejando una muy mala imagen ante su máximo rival, en un partido en el que no pateó al arco y acrecentó así la crisis que transita el equipo.

Para clasificar a los playoffs de este Torneo Clausura, «El Millonario» solo deberá ganarle a Vélez pero, en caso de empatar o perder, victorias de equipos como San Martín de San Juan, Talleres de Córdoba, Sarmiento de Junín o Gimnasia La Plata podrían dejarlo en la cornisa o hasta eliminarlo del campeonato.

Por otro lado, para darse su clasificación a la edición 2026 del certamen continental, River deberá ganarle a Vélez y que Argentinos Juniors pierda ante Estudiantes de La Plata para, al menos, entrar en la fase preliminar. Si sucediese esto y Lanús conquistase la Copa Sudamericana, el ´Granate´ liberará cupo y el ´Millonario´ ingresará a la fase de grupos.

Con cambios y un regreso

Para este partido ante el ´Fortín´, Gallardo tendrá la baja del colombiano Kevin Castaño, de gira con su selección por la fecha FIFA, de Lucas Martínez Quarta y de Marcos Acuña, ambos no disponibles por llegar a la quinta amarilla ante Boca.

Por ello, Enzo Pérez reaparecería en el mediocampo reemplazando a Martínez Quarta mientras que Fabricio Bustos y Milton Casco ingresarían por el lesionado Gonzalo Montiel y Acuña, respectivamente. Además, Giuliano Galoppo o Santiago Lencina pelean por el lugar que dejará Maximiliano Meza que, el domingo ante Boca, tuvo que ser sustituido a mitad del primer tiempo por una avulsión en el tendón rotuliano de su rodilla izquierda, por lo que estará tres meses sin jugar.

El colombiano Juan Fernando Quintero volvería a ser titular reemplazando a su compatriota Castaño y hará que se rompa la línea de cinco defensores, parándose detrás de los dos delanteros que serán Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Cómo llega el Vélez de Guillermo

Por su parte, el equipo de Guillermo Barros Schelotto viene de perder, el lunes en el estadio Juan Carmelo Zerillo, 2-0 ante Gimnasia La Plata en el marco de la anteúltima fecha del Grupo B del Torneo Clausura.

A pesar de ya estar clasificado a los octavos de final del certamen, Vélez puso en riesgo su localía en los mismos y, de caer ante River y darse otros resultados, podría terminar en los últimos puestos de clasificación lo que lo haría ser visitante en la fase eliminatoria.