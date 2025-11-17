El vóley femenino Sub15 realizó su última concentración en la comarca cordillerana

Con la mira puesta en el Torneo Provincial que se disputará desde el 15 al 17 de diciembre, se desarrolló durante el pasado fin de semana, una intensa concentración del pre-seleccionado de la comarca en el gimnasio del Club Independiente de Esquel.

El objetivo de la actividad, es fomentar el desarrollo del vóley en edades juveniles, con formación, rodaje y competencias; a fin de llegar a la conformación de seleccionados con el mejor nivel posible.

La Sub15 cordillerana se entrenó durante el finde

El profesor Hugo Franco estuvo a cargo de la actividad con el vóley de las jovencitas de la comarca, y en este último entrenamiento/concentración se definirá el equipo que viajará en diciembre.

Este desarrollo programado de Chubut Deportes, está dispuesto para buscar talentos en diferentes puntos de la provincia, con la mirada puesta en el rendimiento competitivo para afrontar compromisos como los Juegos EPADE ante las demás provincias patagónicas.

El próximo torneo provincial también será una importante visoria para los entrenadores y el cuerpo técnico, donde las jugadoras tendrán la oportunidad de sumar experiencia en el deporte.