El Torneo Nacional de arquería modalidad 3D se disputó en Trevelin y con éxito para «Arqueros del Golfo»

Durante sábado 1 y domingo 2, se desarrolló en la localidad de Trevelin, una nueva edición del Torneo Nacional de arquería en modalidad 3D.

El evento, convocó a deportistas de toda la provincia y de la región, en la que se dió una gran perfomance del equipo de arqueros del Golfo de Puerto Madryn.

Arqueros del Golfo, se llenó de podios en Trevelin

Los días 1 y 2 de noviembre, en la localidad de Trevelin, se llevó a cabo uno de los torneos de Arquería más importantes del país en la modalidad 3D.

Trevelin una vez más fue elegida par este evento, al ofrecer un relieve único, la calidez de los patagónicos y la participación de arqueros integrantes de la Selección Argentina.

En esta oportunidad se contó además con la presencia de grandes arqueros de Chile, representando al Club de Los Volcanes.

En este certamen nacional, se dió una gran perfomance de los integrantes del Club Arqueros del Gofo de Puerto madryn, quienes cosecharon gran cantidad de medallas.

Arquería – Torneo Nacional modalidad 3D

Copa Chubut Deportes – En Trevelin

Resultados de Arqueros del Golfo de Puerto Madryn – Primera jornada de competencias

Martina Noale

Oro longbow femenino

Plata por equipos femenino

Salomé Alogia

Bronce longbow femenino

Oro equipos femeninos

Plata equipos mixtos

Carolina Escalada

Plata Tradicional femenino

Plata equipo femenino

Oro equipos mixtos

Nair Cabrera

Oro raso escuela

Oro raso escuela Leonardo Pereyra Robetto

Bronce longbow masculino

Plata equipo masculino

Bronce equipos mixtos

Bronce longbow masculino Plata equipo masculino Bronce equipos mixtos Martín Cardozo

Oro compuesto WA masculino

Oro equipo masculino

Bronce equipos mixtos

Oro compuesto WA masculino Oro equipo masculino Bronce equipos mixtos Angelo Petrelli

Bronce raso masculino

Oro equipos masculino

Plata equipos mixtos

Segunda jornada de competencias – Final Nacional