ARQUERÍA - ARQUEROS DEL GOLFO - TIRO CON ARCO

El Torneo Nacional de arquería modalidad 3D se disputó en Trevelin y con éxito para «Arqueros del Golfo»

Durante sábado 1 y domingo 2, se desarrolló en la localidad de Trevelin, una nueva edición del Torneo Nacional de arquería en modalidad 3D.

El evento, convocó a deportistas de toda la provincia y de la región, en la que se dió una gran perfomance del equipo de arqueros del Golfo de Puerto Madryn.

 

Arqueros del Golfo, se llenó de podios en Trevelin

Los días 1 y 2 de noviembre, en la localidad de Trevelin, se llevó a cabo uno de los torneos de Arquería más importantes del país en la modalidad 3D.

Trevelin una vez más fue elegida par este evento, al ofrecer un relieve único, la calidez de los patagónicos y la participación de arqueros integrantes de la Selección Argentina.

En esta oportunidad se contó además con la presencia de grandes arqueros de Chile, representando al Club de Los Volcanes.

En este certamen nacional, se dió una gran perfomance de los integrantes del Club Arqueros del Gofo de Puerto madryn, quienes cosecharon gran cantidad de medallas.

 

Arquería  – Torneo Nacional modalidad 3D

Copa Chubut  Deportes – En Trevelin 

Resultados de Arqueros del Golfo  de Puerto Madryn – Primera jornada de competencias 

  •  Martina Noale
    Oro longbow femenino

Plata por equipos femenino

  • Salomé Alogia

Bronce longbow femenino
Oro equipos femeninos

Plata equipos mixtos

  • Carolina Escalada

Plata Tradicional femenino

Plata equipo femenino

Oro equipos mixtos

  • Nair Cabrera
    Oro raso escuela
  • Leonardo Pereyra Robetto
    Bronce longbow masculino
    Plata equipo masculino
    Bronce equipos mixtos
  • Martín Cardozo
    Oro compuesto WA masculino
    Oro equipo masculino
    Bronce equipos mixtos
  • Angelo Petrelli
    Bronce raso masculino
    Oro equipos masculino
    Plata equipos mixtos

Segunda jornada de competencias – Final Nacional

  • Salomé Allogia
    Plata longbow femenino
  • Martina Noale
    Bronce longbow femenino
  • Carolina Escalada
    Bronce Tradicional femenino

