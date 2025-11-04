El Torneo Nacional de arquería modalidad 3D se disputó en Trevelin y con éxito para «Arqueros del Golfo»
Durante sábado 1 y domingo 2, se desarrolló en la localidad de Trevelin, una nueva edición del Torneo Nacional de arquería en modalidad 3D.
El evento, convocó a deportistas de toda la provincia y de la región, en la que se dió una gran perfomance del equipo de arqueros del Golfo de Puerto Madryn.
Arqueros del Golfo, se llenó de podios en Trevelin
Los días 1 y 2 de noviembre, en la localidad de Trevelin, se llevó a cabo uno de los torneos de Arquería más importantes del país en la modalidad 3D.
Trevelin una vez más fue elegida par este evento, al ofrecer un relieve único, la calidez de los patagónicos y la participación de arqueros integrantes de la Selección Argentina.
En esta oportunidad se contó además con la presencia de grandes arqueros de Chile, representando al Club de Los Volcanes.
En este certamen nacional, se dió una gran perfomance de los integrantes del Club Arqueros del Gofo de Puerto madryn, quienes cosecharon gran cantidad de medallas.
Arquería – Torneo Nacional modalidad 3D
Copa Chubut Deportes – En Trevelin
Resultados de Arqueros del Golfo de Puerto Madryn – Primera jornada de competencias
- Martina Noale
Oro longbow femenino
Plata por equipos femenino
- Salomé Alogia
Bronce longbow femenino
Oro equipos femeninos
Plata equipos mixtos
- Carolina Escalada
Plata Tradicional femenino
Plata equipo femenino
Oro equipos mixtos
- Nair Cabrera
Oro raso escuela
- Leonardo Pereyra Robetto
Bronce longbow masculino
Plata equipo masculino
Bronce equipos mixtos
- Martín Cardozo
Oro compuesto WA masculino
Oro equipo masculino
Bronce equipos mixtos
- Angelo Petrelli
Bronce raso masculino
Oro equipos masculino
Plata equipos mixtos
Segunda jornada de competencias – Final Nacional
- Salomé Allogia
Plata longbow femenino
- Martina Noale
Bronce longbow femenino
- Carolina Escalada
Bronce Tradicional femenino