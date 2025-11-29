REGISTRO CIVIL MÓVIL - SOCIEDAD

El Registro Civil Móvil estará en Comodoro el fin de semana

Este fin de semana, la Unidad Móvil de Documentación del Registro Civil continuará con el operativo territorial de trámites de DNI y Pasaporte en distintos puntos de Comodoro Rivadavia, con el objetivo de facilitar el acceso a la documentación a los vecinos de la ciudad.
Este nuevo operativo de documentación se desarrollará este viernes 28 de noviembre en el barrio Las Flores, en la intersección de Sarmiento y Los Pinos N° 2505, en el horario de 9 a 17 horas.
La atención continuará el sábado 29 de noviembre en el barrio Los Bretes, en Armado Cistari N° 1581, en el mismo horario.
Finalmente, el domingo 30 de noviembre la Unidad Móvil se trasladará al barrio Ara San Juan (Km 12), en la zona de Krawczyk Teniente Ariel Mendoza, para brindar atención también de 9 a 17 horas.
Durante las jornadas se podrán realizar trámites de DNI y Pasaporte. Los turnos pueden obtenerse previamente a través de DINO mediante la web: dino.gob.ar.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: femicidios, mujeres, seguridad, Violencia de género

Argentina no tolera más violencia

TERMÓMETROS

Etiquetas: diputados, lla, pases

LLA sigue sumando
Etiquetas: gabinete nacional, Javier Milei, vacaciones, verano

Vacaciones para el equipo de Milei
Etiquetas: cesar treffinger, chubut, lla

Treffinger de gira por Chubut

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: el calafate, expo rural, Santa Cruz

Expo Rural en El Calafate
Etiquetas: chubut, Ignacio "Nacho" Torres, Plan Alimentar

Torres anunció que se transfirieron más de $300 millones a municipios y comunas
Etiquetas: ajuste, Empleo Público, Javier Milei

En dos años se perdieron 60.784 puestos de trabajo en el sector público nacional