El Registro Civil Móvil estará en Comodoro el fin de semana

Este fin de semana, la Unidad Móvil de Documentación del Registro Civil continuará con el operativo territorial de trámites de DNI y Pasaporte en distintos puntos de Comodoro Rivadavia, con el objetivo de facilitar el acceso a la documentación a los vecinos de la ciudad.

Este nuevo operativo de documentación se desarrollará este viernes 28 de noviembre en el barrio Las Flores, en la intersección de Sarmiento y Los Pinos N° 2505, en el horario de 9 a 17 horas.

La atención continuará el sábado 29 de noviembre en el barrio Los Bretes, en Armado Cistari N° 1581, en el mismo horario.

Finalmente, el domingo 30 de noviembre la Unidad Móvil se trasladará al barrio Ara San Juan (Km 12), en la zona de Krawczyk Teniente Ariel Mendoza, para brindar atención también de 9 a 17 horas.

Durante las jornadas se podrán realizar trámites de DNI y Pasaporte. Los turnos pueden obtenerse previamente a través de DINO mediante la web: dino.gob.ar.