El Puerto Madryn Rugby Club desarrolla la tercera edición del “Lobo Beach 2025”

El fin de semana se desarrollará la tercera edición del “Lobo Beach 2025”, el encuentro de rugby infantil que tendrá lugar este sábado 22 de noviembre desde las 12 horas.

Se lanzó en conferencia en el Parador Praia, escenario donde también se llevará a cabo la actividad, organizada por el Puerto Madryn Rugby Club y acompañada por la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn.

Una fiesta del rugby infantil

El “Lobo Beach” reunirá a alrededor de 500 niños y niñas de distintas instituciones, convirtiéndose en un punto de encuentro para familias y equipos de toda la región. Participarán clubes locales, junto a delegaciones de Comodoro Rivadavia y Bahía Blanca, que llegarán para compartir una jornada de rugby formativo, juegos y diversas actividades en la arena.

El “Lobo Beach 2025” continúa afianzándose como un clásico del verano deportivo de la ciudad, promoviendo valores fundamentales como el compañerismo, el respeto y el juego limpio.

Cabe destacar que durante la presentación estuvieron presentes, por parte del Municipio, Diego González, secretario de Educación, Cultura y Deportes, y Andrés Calabró, subsecretario de Deportes. En representación del Puerto Madryn Rugby Club participaron su presidente, Ariel Suárez, y los entrenadores de divisiones infantiles, Alexis Wolansky y Diego Manterola.

La propuesta se consolida como una de las más convocantes del calendario deportivo en la costa, combinando recreación, deporte y camaradería en el entorno natural de la playa madrynense.