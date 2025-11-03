El Provincial de Patín artístico se desarrolló con éxito en Esquel

Con la participación de más de 250 patinadores y patinadoras de 13 escuelas chubutenses y 1 de Santa Cruz, se desarrolló durnate el pasado fin de semana, el Torneo Provincial de Patín artístico en la ciudad de Esquel.

El evento, fue el segundo del año y tuvo lugar en el gimnasio municipal de la localidad cordillerana.

Un Provincial en el que brilló cada deportista

Con la organización de la Asociación Chubutense de Patinadores y un gran trabajo de la Comisión de Padres de Academia de Patinaje Artístico Esquel, se llevó adelante durante tres jornadas, el Torneo Provincial de la disciplina que recibió más de 250 deportistas de todo Chubut y de Santa Cruz.

De este Provincial, fueron parte parte deportistas de categorías desde los 4 años (Iniciadas Kids e Iniciadas Kinder) hasta adultos; cumpliendo con las diversas modalidades de este deporte, como ser danzas obligatorias y disciplina escuela, free dance y libre.

El evento contó con gran nivel, donde hubo música en vivo y un ambiente familiar que disfrutó del patinaje artístico como disciplina formativa y competitiva.

Chubut Deportes acompañó el evento

El presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes fue invitado especialmente para la ceremonia inaugural, donde acompañó a los organizadores, y tomó contacto con profesores de distintas escuelas participantes.

Palabra de la organización

En el momento de las palabras de bienvenida, Lucrecia Acosta –integrante de la comisión organizadora- señaló: “Estamos muy emocionados de recibirlos a todos. Es muy importante que estén presentes tantas escuelas en esta fecha del provincial. Queremos agradecer a todos los patinadores, las familias que apoyan cada viaje, cada clínica y cada encuentro”. Más adelante agregó: “También agradecemos a la Municipalidad de Esquel y a su subsecretaría de Deportes y a Chubut Deportes; que cada vez que pedimos colaboración están atentos”.

Con el fin de generar posibilidades competitivas para los patinadores, Lucrecia Acosta en el acto informó que junto a Chubut Deportes se abordarán las gestiones necesarias para hacer posible el año próximo la organización de un Torneo Regional de Patín en Esquel. Anhelo que recibió el aplauso de todos los presentes ante esta posibilidad cercana.