El municipio de Esquel presentó el presupuesto 2026



Este viernes 14 de noviembre, el intendente de Esquel, Matías Taccetta, elevó al Concejo Deliberante el Presupuesto 2026, cuyas proyecciones fueron elaboradas siguiendo los parámetros económicos nacionales y provinciales: una inflación interanual estimada entre el 7% y el 12%, un superávit primario del 2,2% del PBI y un crecimiento económico del 4,5%.

Según la información sumnistrada por la Municipalidad de Esquel, el presupuesto para el próximo año asciende a $46.670.596.678,03, cifra que busca sostener políticas públicas orientadas a la infraestructura, el fortalecimiento institucional y la prestación de servicios esenciales.

El municipio informó que, de acuerdo a los cálculos, el 71% de los ingresos previstos provendrá de la recaudación propia, mientras que el 29% corresponderá a recursos externos. Esta distribución evidencia una estructura financiera apoyada mayormente en la capacidad contributiva local.

En cuanto al gasto, el Municipio señaló que el 57% estará destinado a sueldos y contratos, manteniendo la prestación de servicios y el funcionamiento operativo de las distintas áreas.

Por otro lado, la Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura contará con el 18% del presupuesto total, un porcentaje que, según se informó, apunta a fortalecer iniciativas deportivas, actividades culturales y la promoción turística de la ciudad.

Fuente: Prensa Municipalidad de Esquel