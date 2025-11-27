El incendio rural “Loma Blanca” sigue activo

El incendio rural denominado Loma Blanca, iniciado el miércoles 26 se encuentra ACTIVO.

El incendio cambió su rumbo con el cambio de dirección del viento. Se dirige hacia el Oeste. No cruzó la ruta 4 y no se acerca a la ciudad de Puerto Maderas Trabaja en los distintos focos la Regional N°1 de la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios.

A las 18:00 retornó al cuartel de Puerto Madryn el móvil N°09 y partió a zona del incendio móvil N°12. Este es un móvil liviano 4×4 con kit forestal. Dotación de 5.

Bomberos de Trelew y Rawson se encuentran trabajando en otro foco buscando impedir que cruce la ruta provincial N°8.

Además se encuentra trabajando vialidad con maquinaria vial, personal de la Municipalidad de Puerto Madryn en coordinación con Bomberos Madryn y con la Subsecretaría de Protección Ciudadana provincial.