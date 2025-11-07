El entrenador de la Selección Argentina de Canotaje, Diego Cánepa, capacita en Rawson

El entrenador de la Selección Argentina de canotaje, Diego Cánepa, realiza un curso intensivo de canotaje en las instalaciones de Bigornia Club.

La actividad cuenta con el acompañamiento de Chubut Deportes, la Federación Argentina de Canoas y la Confederación Panamericana de Canoas.

Presnecia de Selección en Rawson

Esta clínica de canotaje dictada por el entrenador del combinado nacional Diego Cánepa, un evento de alto rendimiento comenzó este jueves y continúa hasta el día domingo con la presencia de 20 participantes, contando con palistas y entrenadores.

La presentación contó con referentes del canotaje del club y de la zona, autoridades de Bigornia Club, y por parte de Chubut Deportes acompañaron Federico Landau y Alejandra Ibrahim.

Cánepa agradeció «a Chubut Deportes, al club Bigornia y todas las autoridades por la posibilidad de tener este espacio en este hermoso club para poder dictar este curso, a Juancito (Monente) por la calidez y toda la labor de que yo pueda llegar hasta acá de la mejor manera, espero poder compartir en estos días un poco de experiencias y conocimientos para poder seguir avanzando en el desarrollo del canotaje a nivel nacional, cada centro donde se desarrolla la disciplina es muy importante, tenemos hoy un canotaje muy federal, con nuestro centro de formación y el sistema de trabajo que venimos llevando, mi expectativa es que todos los alumnos se puedan llevar cosas nuevas para poder aplicarlas y trabajar y hacer crecer el canotaje».

Por su parte, Landau expresó: «Siempre agradecemos y nos ponemos a disposición de las instituciones y las personas que organizan este tipo de eventos. Venimos siguiendo el trabajo que realiza Bigornia a nivel institucional, y en particular con el remo y el canotaje, nosotros siempre acompañamos y estimulamos la llegada a la zona de personas con antecedentes como Diego Cánepa. Entendemos que hay que explotar y sacarle el jugo a los lugares que tenemos acá, nos tiene que estimular a hacer crecer las actividades deportivas, dar un salto de calidad y mejoramiento».