El Campus DLS Basketball Camps 2025 ya abrió sus inscripciones

La 5ª edición del Campus de Básquet denominado “DLS Basketball Camps”, se llevará a cabo entre el 27 y 29 de diciembre en la ciudad de Trelew.

Con vistas a este evento, siempre convocante de jugadores y jugadoras de toda la zona y la región, la organización ya abrió sus inscripciones.

Ya se reciben inscriptos

El Campus de Básquetbol denominado DLS Basketball Camps, ya abrió sus inscripciones para lo que será su 5° Edicion, a desarrollarse en la ciudad de Trelew entre los dias 27 al 29 de diciembre.

Esta serie de entrenamientos intensivos, que tiene como principales objetivos la preparación física, técnica, táctica individual y charlas sobre hábitos de entrenamientos, será llevado adelante por el reconocido jugador de Liga Nacional, Nicolás de los Santos y el entrenador Gustavo Sapochnik, quien forma parte de las divisiones formativas de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

Además, se ha confirmado la participación, como entrenador invitado, del experimentado Coach Emanuel Nanco.

Con el objetivo de brindar un mejor servicio, la organización ya dispuso una preinscripción, que tiene diferentes costos, financiamiento y promociones. Las mismas se puede realizar a través del formulario de Google que los interesados podrán consultar en las redes de DLS Basketball Camps.

En las próximas semanas, se realizará en lanzamiento oficial del evento, donde se brindarán mayores detalles del mismo.