Dos personas fueron detenidas durante los festejos por el triunfo de Boca en el superclásico

Los festejos por el triunfo de Boca Juniors en el superclásico frente a River Plate dejaron como saldo dos personas detenidas en Puerto Madryn, según informó el comisario Diego Williams, jefe de la Unidad Regional local.

El operativo de seguridad se desplegó el domingo por la tarde en la zona céntrica, donde cerca de un centenar de simpatizantes se congregaron para celebrar el resultado del partido. “La manifestación se desarrolló de manera pacífica en su mayoría, con cobertura de personal de la Sección Operaciones, Comisaría Primera y grupos especiales”, señaló Williams.

Sin embargo, uno de los presentes fue detenido por atentado y resistencia a la autoridad. El hecho ocurrió en la intersección de Bartolomé Mitre y Roque Sáenz Peña, donde un individuo que consumía una bebida alcohólica arrojó una botella al personal policial. Al intentar ser identificado, se resistió y lanzó golpes a los efectivos, motivo por el cual fue reducido y trasladado a la Comisaría Primera, donde quedó alojado hasta la audiencia de control de detención.

Además, otra persona fue demorada por infracción al Código de Convivencia Ciudadana, también durante los operativos preventivos realizados en el centro de la ciudad.