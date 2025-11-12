Diego Leuco contó por qué decidió cancelar la nota con la China Suárez



La visita de la China Suárez al país generó revuelo en los distintos programas de televisión y streaming, debido a que la producción de Disney Plus buscaba un lugar para que la actriz hable sobre su último proyecto “Hija del fuego”, sin tener buenos resultados.

El escándalo estalló dujrante la tarde del martes cuando desde el programa de Luzu TV Antes que nadie anunciaron un mano a mano con la artista y Diego Leuco, aunque poco tiempo después comunicaron que la entrevista no se realizaría debido a las estrictas condiciones que pedía la China.

Entre los pedidos, la producción de la actriz habría solicitado el programa de Nico Occhiato, pero sin la presencia de Ángela Torres. Ante una negativa de parte de Nadie Dice Nada, se ofreció el programa de Diego Leuco para el mano a mano, pero la actriz quería que este toda la mesa presente.

Después habría puesto de ultimátum la presencia de Nico Occhiato en la nota. Finalmente, la producción de Luzu decidió no realizar la entrevista.

Según explicó el conductor de Antes que Nadie en Resumido, la propia actriz se comunicó con él para pedirle perdón por el manejo que tuvo la producción con el programa.

“Hablé con la mánager de la China por teléfono y después me llamó ella. Ambas me explicaron que se trató de un malentendido y que de su parte nunca hubo exigencias”, reveló.