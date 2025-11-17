Destacada participación del Hospital Ísola en las Olimpiadas Interhospitalarias 2025

Las delegaciones del Hospital “Andrés Ísola” y de los CAPS de Puerto Madryn participaron entre el 10 y el 14 de noviembre en la 31° edición de las Olimpiadas Interhospitalarias, que este año se desarrollaron en Rawson y Playa Unión. El evento reunió a más de 400 trabajadores y trabajadoras de la salud pública de toda la provincia.

Los equipos madrynenses compitieron en fútbol, básquet, vóley, atletismo, ciclismo, ping pong, truco, tejo, rumi, metegol y posta de atletismo, logrando podios en varias disciplinas. Además, el grupo obtuvo la Copa Fair Play, un reconocimiento al mejor comportamiento dentro y fuera de las canchas.

“La copa Fair Play se entrega al equipo que tiene la mejor conducta en todas las actividades. Es un orgullo haberla recibido entre tantos hospitales de la provincia”, explicó Natalia Miranda, delegada deportiva de la delegación que viajó a representar al Hospital Ísola.

Miranda indicó que las jornadas se extendieron durante cinco días y culminaron con la tradicional fiesta y entrega de premios. También detalló que, por cuestiones climáticas, algunas pruebas debieron reprogramarse: “Ciclismo y maratón se pasaron de un día para el otro por el mal tiempo”.

La referente destacó el valor integrador de este tipo de iniciativas: “Es fundamental. Uno comparte desde otro lugar con compañeros de trabajo y también con colegas de hospitales regionales, zonales y puestos sanitarios. Se intercambian experiencias y realidades de cada localidad”.

Finalmente, durante la asamblea de delegados deportivos se definió la sede para la próxima edición. Las Olimpiadas Interhospitalarias 2026 se realizarán en Sarmiento, tras la propuesta presentada por esa localidad.