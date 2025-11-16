Deportivo Madryn recibe a Deportivo Morón buscando la Final del Reducido por el ascenso a Primera

Esta tarde, desde las 17:15 horas, el Deportivo madryn recibirá en el Estadio Abel Sastre a Deportivo Morón, en el juego de Vuelta de las Semifinales del Reducido, por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

El equipo visitante viene con ventaja tras haber ganado por 1-0 en la Ida, pero «El Depo» buscará la recuperación como local y ante su gente, para asegurarse su lugar en la Final frente a Estudiantes de Río Cuarto.

Madryn quiere ganar y llegar a una nueva Final

Desde las 17:15 horas y en el Estadio Abel Sastre, Deportivo Madryn será anfitrión de Deportivo Morón, en lo que será el cotejo de Vuelta de las Semifinales del Reducido de la Primera Nacional, en busca del ascenso a la Liga Profesional.

Para este cotejo, «El Depo» deberá conseguir la recuperación y apelar al buen juego que lo caracteriza, para revertir el resultado dado en la Ida, donde ganó Morón por 1 a 0 en el Estadio Nuevo Francisco Urbano.

Madryn tiene ventaja deportiva y la victoria bajo cualquier resultado lo clasificará a la Final del Reducido; pero Morón, en caso de empate o triunfo, tendrá lugar en el juego por el ascenso ante Estudiantes de Río Cuarto, que anoche eliminó a Estudiantes de Caseros.

Como árbitro del encuentro de esta tarde en un Estadio Abel Sastre que se espera completamente colmado, ha sido designado Pablo Echavarría.

Ya espera Estudiantes de Río Cuarto

En la tarde del sábado, Estudiantes de Río Cuarto le ganó 1-0 a Estudiantes de Buenos Aires y se metió en la final del Reducido de la Primera Nacional, con el gol anotado por Lucas González, a los 47 minutos del primer tiempo.

Fue con un global de 1-1 pero el equipo cordobés contaba con ventaja deportiva por haber finalizado mejor en la tabla anual.

El equipo cordobés conocerá a su rival en la gran final por el ascenso esta tarde, luego de que Deportivo Madryn, reciba a Deportivo Morón, luego de caer 1-0 como visitante en la ida.

La ida de la final por el ascenso a la Primera División del fútbol argentino será el 23 de noviembre, mientras que la vuelta se disputará siete días después. A diferencia de lo que ocurrió en las fases previas del Reducido, en este caso habrá penales en caso de empate en el global.