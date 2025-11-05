Declararon extintas a dos especies de corales

Dos tipos de corales clave de los arrecifes de Florida, Estados Unidos, fueron declarados como extintos de forma funcional. Se trata de los corales cuerno de alce y cuerno de ciervo que durante milenios construyeron los arrecifes de Florida.

Un nuevo estudio confirma que las temperaturas oceánicas récord de 2023 devastaron estas especies clave del ecosistema marino. Es que, durante el verano de 2023, las aguas de Florida registraron temperaturas superiores a 32°C, las más altas en al menos 150 años.

Esta ola de calor marina se prolongó aproximadamente tres meses, tiempo suficiente para provocar un blanqueamiento masivo y letal en los corales.

Para definir esto, los investigadores monitorearon más de 52.300 corales Acropora a lo largo de los 563 kilómetros del sistema arrecifal de Florida, desde Dry Tortugas hasta la ensenada de St. Lucie.

Para marzo de 2024, entre el 98% y 100% de las colonias en el extremo sur del sistema habían muerto, según el estudio liderado por la Coral Reef Watch de la NOAA y el Acuario Shedd de Chicago.

Corales en “extinción funcional”

Aunque todavía existen algunos ejemplares de estos corales, “ya no están presentes en densidades lo suficientemente altas como para cumplir con su función ecológica”. Esto implica que no pueden “construir y mantener la estructura del arrecife”, explicó Ross Cunning, biólogo investigador del Shedd Aquarium y autor del estudio.

Esta etapa suele preceder a la desaparición total de una especie.

Los pocos sobrevivientes, ubicados principalmente en el extremo norte del sistema, permanecen vulnerables a enfermedades, depredadores y daños por tormentas.

Impacto “en cascada”

Estos corales extintos desencadenan “impactos en cascada”, advirtió Cunning y enumeró: “El crecimiento del arrecife se desacelera, la complejidad del hábitat disminuye, y los peces e invertebrados pierden el refugio y los recursos de los que dependen”.

Además, con los corales extintos, las costas quedan más expuestas a tormentas y erosión.

Estos corales, que durante los últimos 10.000 años fueron los principales constructores de arrecifes en la región, ya estaban en peligro crítico por enfermedades; contaminación; huracanes; y el calentamiento oceánico.

Un futuro sombrío sin acción inmediata

En cuanto a las proyecciones climáticas, estas tampoco son optimistas: los especialistas sugieren que ocurrirá un blanqueamiento severo de corales cada año para 2040.

El informe advierte que podrían producirse «verdaderas extinciones globales» de múltiples especies de coral en las próximas décadas en toda la región del Caribe.

En este marco, un estudio reciente de la Universidad de Exeter determinó que los arrecifes de coral de aguas cálidas ya superaron un punto crítico por el cambio climático.

Por ello, los arrecifes a gran escala se perderán a menos que se revierta el calentamiento global.

En este escenario, los científicos vienen cultivando colonias en viveros terrestres y marinos para reforzar las poblaciones.

Sin embargo, el éxito de esta estrategia dependerá de la frecuencia y gravedad de futuros episodios de blanqueamiento.

Keri O’Neil, directora del Programa de Conservación de Corales en el Acuario de Florida, calificó los hallazgos como “extremadamente significativos” y destacó la urgencia de reducir la contaminación.

Sin embargo, aclaró que la extinción funcional no implica desaparición total: «La intervención humana, combinada con una mejora en las condiciones oceánicas, puede revertir esta tendencia».

Cunning enfatizó que el informe representa «un llamado a la acción» más que un mensaje de desesperanza.

“La ventana para prevenir mayores pérdidas se está cerrando rápidamente, pero las intervenciones dirigidas y una acción climática agresiva aún pueden marcar la diferencia”, cerró.