Cumbre en la Cámara Alta

La senadora nacional electa Patricia Bullrich visitó una vez más este miércoles el Senado, donde mantuvo una reunión con quienes integrarán el bloque del oficialismo a partir del 10 de diciembre y estaban en el Cuerpo, conforme la tarea de organizar el trabajo legislativo que encarará desde la jefatura del bloque.

Mientras tanto confirmó que se reunirá el próximo viernes con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, con quien convivirá los próximos dos años en la Cámara que la compañera de fórmula de Javier Milei preside. Y con la que el presidente de la Nación ha roto totalmente todo vínculo desde hace meses.

Según trascendió luego de la reunión, el proyecto de reforma laboral que impulsa Casa Rosada podría ingresar por el Senado. Muy activa desde el triunfo electoral y experimentada en el Congreso, Bullrich ya ha tomado contacto con jefes y referentes de distintas bancadas de la oposición, incluido el kirchnerismo -más recientemente-, de cara a lo que viene por delante.