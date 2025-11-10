Cuatro futbolistas son baja en la Selección Argentina para el amistoso ante Angola

Los futbolistas Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone quedaron desafectados por el entrenador Lionel Scaloni para el amistoso que la Selección Argentina jugará frente a Angola en Luanda.

Vale destacar que el seleccionado campeón del mundo en 2022 y bicampeón de America, se medirá frente al conjunto africano el viernes 14 desde las 13 horas de nuestro pais.

Uno por lesión y los otros tres por no contar con vacuna

Según informó la AFA, el mediocampista del Chelsea de Inglaterra, Enzo Fernández. padece un edema óseo en su rodilla derecha y será resguardado para continuar con su recuperación.

En tanto, los tres futbolistas del Atlético de Madrid de España se quedarán al margen dado que no llegaron en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola.

Los únicos jugadores del equipo español que llegaron en tiempo y forma con los trámites sanitarios para estar presentes en el amistoso son el mediocampista Thiago Almada y el delantero Nicolás González, presentes en los entrenamientos de la Selección argentina en la ciudad española de Alicante.

22 jugadores a disposición

Con estas bajas, el entrenador Scaloni tendrá 22 jugadores a disposición para este amistoso ya que se sumaron el defensor del Manchester United de Inglaterra, Lisandro Martínez, que volvió a entrenar luego de una lesión de ligamentos cruzados, y Kevin Mac Allister, hermano del mediocampista Alexis, del Royale Union Saint Galloise de Bélgica.

Cuándo se juega

El partido ante la selección de Angola tendrá lugar este viernes desde las 13 horas de la Argentina, en el estadio 11 de noviembre de la capital Luanda.