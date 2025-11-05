Crean un generador undimotriz que convierte las olas del mar en energía limpia y confiable

El océano representa una de las mayores reservas de energía renovable del planeta, y la energía undimotriz, que aprovecha el movimiento de las olas, se perfila como una de las alternativas más prometedoras para la transición energética global. A diferencia del sol o el viento, el oleaje es más estable y predecible, y al ser el agua 800 veces más densa que el aire, ofrece una altísima densidad energética en espacios reducidos.

En este contexto, la empresa neerlandesa Wave Energy Company (WECO) desarrolló el “Kaizen WEC”, un generador undimotriz ligero, silencioso y altamente eficiente, diseñado para capturar el movimiento horizontal de las olas.

A diferencia de los diseños tradicionales que se enfocan en el movimiento vertical, el Kaizen WEC utiliza un sistema de correas flotantes ancladas al lecho marino, que accionan directamente un generador sin necesidad de sistemas hidráulicos ni cajas de engranajes.

Esta arquitectura reduce el desgaste, elimina riesgos de fugas contaminantes y prolonga los intervalos de mantenimiento, todo encapsulado en una carcasa estanca resistente a la corrosión.

Control inteligente y adaptación dinámica

El verdadero avance del Kaizen WEC está en su sistema de control reactivo, que utiliza sensores y algoritmos de machine learning para predecir el patrón de olas y ajustar la resistencia del generador en tiempo real. Esto permite maximizar la captura de energía; adaptarse a la fuerza y velocidad de cada ola; y entrar en modo de supervivencia ante tormentas, disipando la energía sin dañar los componentes.

Validación técnica y despliegue rápido

El prototipo fue probado en instalaciones como Delta Flume en Deltares y Holland Shipyards Group, y luego desplegado en la costa de Scheveningen, donde comenzó a generar energía en solo 32 minutos gracias a la técnica drop-and-pull.

El nombre del dispositivo proviene del concepto japonés Kaizen, que significa mejora continua. WECO ha optimizado cada subsistema para reducir el Coste Nivelado de Energía (LCOE), buscando competir directamente con la eólica marina flotante.

Se estima que antes de 2030, el Kaizen WEC podría alcanzar un LCOE inferior a 0,10 €/kWh.